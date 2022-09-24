Meteoroloji'den 13 il için 'sarı' uyarı! Fırtına ve sağanak geliyor...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli çevreleri, Sakarya'nın kuzeyi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz Bölgesi (Bolu hariç), Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Osmaniye, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevreleri ile Doğu Akdeniz'in doğu Toroslar mevkii, Adana’nın kuzey çevreleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların; Doğu Karadeniz, Ordu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Samsun’un doğu, Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) olarak esmesi öngörülüyor.

Öte yandan kuvvetli rüzgar beklenen Ağrı, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Van, Ardahan ve Iğdır ile kuvvetli yağış beklenen Artvin, Giresun, Rize ve Trabzon İçin 'sarı' kodlu uyarıda bulunuldu.

Hava sıcaklıklarının; İç Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ YAYLALARINA YOĞUN KAR YAĞIŞI

Hava Forum sosyal medya hesabından yapılan uyarıda ise ‘Cumartesi akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu yaylalarında yoğun kar bekliyoruz. Özellikle Doğu Karadeniz yaylalarında iyi bir kar birikimi oluşabilir, dikkatli olun’ ifadeleri kullanıldı.



