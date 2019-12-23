HABER

Meteoroloji'den 14 il için kuvvetli sağanak uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 22:15 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz bölgesinde bulunan 14 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.

Meteoroloji'den yapılan hava durumu açıklamasına göre; Muğla, Aydın, Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların; Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir'in batı kıyıları, Manisa,Denizli, Bursur, Isparta ve Karaman çevreleri ile Konya'nın güney kesimlerinde kuvvetli(30-60 kg/m2), Aydın, Muğla, Mersin ve Adana çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde şiddetli(51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

PUS, SİS VE BUZLANMA UYARISI

Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneyli yönlerden Marmara, Ege, İç Anadolu ile Karadeniz ve Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına(60-90 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerinde kuvvetli fırtına şeklinde(100 km/ saat üzeri) esmesi bekleniyor.

Köpekten insanlara trafik ışığı dersi Köpekten insanlara trafik ışığı dersi
4 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu4 katlı apartmanda çıkan yangında 1 kişi hastanelik oldu
Zemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendiZemin katta yangın çıktı, komşular dumandan etkilendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji kuvvetli sağanak yağış sağanak uyarısı

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 50 milyonuncu yolcuya plaket verdi

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

CHP-TRT gerilimi! Sert sözler: Suç duyurusunda bulunacağız

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan Sinan Aygün hakkında suç duyurusu

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Konya'nın Kulu ilçesinde ahırda yangın çıktı! 240 hayvan telef oldu

Acı haber! Yanarak telef oldular

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Fahrettin Altun'dan sert tepki: Skandal bir karara imza atmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Noel mesajı!

İzmir'de 60 saatlik su kesintisi! Tankerlerle su dağıtıldı

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.