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Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2020 20:07 | Son Güncelleme

Meteoroloji, Doğu Anadolu bölgesinde yer alan 16 il için potansiyel tehlike anlamına gelen sarı uyarıda bulundu. Vatandaşlara meydana gelebilecek kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği söylendi.

Meteoroloji'den 16 il için sarı kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Erzurum, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş için şiddetli rüzgar uyarısı yaptı. Meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı valilik ve belediyelere dikkatli olunması gerektiği uyarısı yapıldı. Rüzgarın 28 Temmuz Salı saat 10.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

"KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR"

MGM tarafından yapılan açıklamada "Rüzgarın; Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Erzurum, Muş ve Bitlis çevrelerinde güneybatıdan yerel olarak kuvvetli (40-60km/sa) ve kısa süreli olarak fırtına (60-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

harita

SARI UYARI VERİLDİ

Meteoroloji'nin paylaştığı haritada Erzurum, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Muş, Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş sarı uyarılı iller olarak belirtildi.

VALİLİK VE BELEDİYELER UYARILDI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise 3 şehrin belediye ve valilikleri etiketlenerek kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

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