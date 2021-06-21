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  4. Meteoroloji'den 16 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (21 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den 16 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (21 Haziran yurtta hava durumu)

21.06.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için sarı uyarıda bulundu. Meteoroloji'nin 21 Haziran verilerine göre Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan rüzgarın hızını Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında 70 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.

Meteoroloji'den 16 il için sarı uyarı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (21 Haziran yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Batı Karadeniz ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yer yer altında; doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden; güney, iç ve doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında zaman zaman kuvvetlice (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

16 İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya, Denizli, Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya için sarı uyarıda bulundu.

sarı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Batı Karadeniz’in batısı (Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Bartın), Ankara ve Eskişehir çevrelerinde; öğle saatlerinden itibaren İç Ege (Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli), Batı Akdeniz’in iç kesimleri (Burdur, Isparta, Antalya’nın iç kesimleri), Muğla'nın doğusunun iç kesimleri, Konya’nın kuzey ve batı kesimleri, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın güney ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

21 HAZİRAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 30°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Anadolu Yakası yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren doğusunun iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 30°C
Parçalı çok bulutlu, iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerinde kuvvetli olmak üzere yerel gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı çok bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu

BAYBURT °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 32°C
Az bulutlu

KARS °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ADIYAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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