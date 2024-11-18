Meteoroloji'den 16 ile 'sarı kodlu' uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışları etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, 16 ile 'sarı kodlu' uyarı verildi.

KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR UYARISI

Tahminlere göre Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman'da da yerel kuvvetli yağmur ve sağanak görülecek.

ANİ SEL, SU BASKINI, FIRTINA VE BUZLANMAYA DİKKAT

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde de buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır