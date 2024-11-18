HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Meteoroloji'den 16 ile 'sarı kodlu' uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışları etkili olacak

Meteoroloji'den 16 ile 'sarı kodlu' uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışları etkili olacak

18.11.2024 11:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 16 il için 'sarı kodlu' sağanak yağış ve kar uyarısında bulundu. Uyarıya göre, yurdun birçok bölgesinde kuvvetli sağanak yağışlara bağlı olarak ani sel, su baskını, yıldırım ve fırtına bekleniyor. Bazı bölgelerimizde ise kar yağışı ve buzlanma bekleniyor.

Meteoroloji'den 16 ile 'sarı kodlu' uyarı! Kuvvetli sağanak ve kar yağışları etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık tahminlerini paylaştı. Yapılan değerlendirmelere göre, 16 ile 'sarı kodlu' uyarı verildi.

m1

KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR UYARISI

Tahminlere göre Adana, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de bugün yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Bingöl, Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bitlis ve Siirt'te yerel kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Diyarbakır, Malatya, Muş, Adıyaman, Elazığ ve Batman'da da yerel kuvvetli yağmur ve sağanak görülecek.

m3

ANİ SEL, SU BASKINI, FIRTINA VE BUZLANMAYA DİKKAT

Ani sel, su baskını, yıldırım, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı alan yerlerde de buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur kar
En Çok Okunan Haberler
Ehliyet yenileyeceklerin beklediği haber geldi: Süre uzatıldı

Ehliyet yenileyeceklerin beklediği haber geldi: Süre uzatıldı

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

Önce Samsun şimdi Erzurum! Donup kalan hayvanlar olay oldu

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

İğrenç ifadeler hakkında verilen kararı duyan inanamıyor

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

Yolcu otobüsü devrildi! Acı haber...

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

İstanbul-Mersin uçağı 3 kez düşme tehlikesi yaşadı! Kalp krizi geçiren oldu, yolcular isyan etti: Pilot değiştirildi

Sözbilir özellikle Doğu Karadeniz'i işaret etti! 'Deprem tehlikesi bilinenden daha yüksek' diyerek 'diri fay' detayını anlattı

Sözbilir özellikle Doğu Karadeniz'i işaret etti! 'Deprem tehlikesi bilinenden daha yüksek' diyerek 'diri fay' detayını anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Gülümseten Kasım devam ediyor! İşte sizin için seçtiğimiz markalar

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

TEMU'dan ekonomik kışlık alışverişi! Çok satan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.