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Meteoroloji'den 2 bölge için fırtına uyarısı

21.04.2021 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde bugün fırtına beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den 2 bölge için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, rüzgarın bugün Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden, Erzincan’ın doğusu, Erzurum, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı ve Muş çevreleri ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.

Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Marmara'nın güney ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Ordu ve Siirt çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.

Güney, iç ve doğu bölgelerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Ülkenin doğusunda beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ile soba ve baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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