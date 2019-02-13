Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, perşembe günü başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Bolu’nun yüksekleri, Bursa’nın güney ve doğusunun yüksekleri ile Bilecik’in yüksek kesimlerinde görülecek kar yağışlarının, yer yer 5-15 santimetre kar örtüsü bırakacağı tahmin ediliyor.

DİKKATLİ OLUN UYARISI

Bolu, Bursa ve Bilecik’te görülecek kar yağışı nedeniyle vatandaşların buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

METEOROLOJİ'DEN AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Orta ve Doğu Akdeniz açıkları ile Hatay kıyılarında rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuvvetini artırarak, perşembe gece saatlerine kadar doğu ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı, başta denizciler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli olmaları gerekiyor.

(AA)

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