HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı! 5 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı! 5 gün boyunca etkili olacak

10.01.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya, Burdur ve Isparta için yağışlara karşı 'turuncu' kodlu uyarıda bulundu. Bu üç ilde yağışlı havanın 5 gün boyunca etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'den 3 il için 'turuncu' kodlu uyarı! 5 gün boyunca etkili olacak

Meteoroloji'nin dün yayımladığı değerlendirmede 5 gün yağışlı geçeceği tahmin edilen Antalya, Burdur ve Isparta için turuncu kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nden Antalya'ya ilişkin uyarıda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün akşam saatlerinden itibaren görülecek sağanak yağışların kuvvetli 21 ila 50 kilogram arası, sahil şeridinde çok kuvvetli ve şiddetli, yer yer aşırı 70 ila 120 kilogram arasında olması bekleniyor. Perşembe günü akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli yağışların iç kesimlerde 1200 metre üzeri rakımlı yerler kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar 20 cm üzeri şeklinde olması beklendiğinden Antalya ile Konya kara yolundaki geçitlerde buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, kuvvetli güneyli rüzgar ve kıyı şeridinde yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

c118707639c6974b362869b042b527b9

Meteoroloji aynı zamanda Batı Akdeniz'de rüzgarın hızının 74 kilometreye kadar ulaşmasının, Burdur ve Isparta'da da bu geceden itibaren perşembe akşam saatlerine kadar etkisini sürdürecek kuvvetli yağışların beklendiğini duyurdu.

(DHA)

Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli olacak Meteoroloji'den önemli uyarı! Kuvvetli olacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düğümü Yunan polis ve sevgilisinin ifadesi çözecekDüğümü Yunan polis ve sevgilisinin ifadesi çözecek
Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe! Herkes Kılıçdaroğlu derken ters köşe!
Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’Sapık 'mali müşavir' skandalı! ‘Kız çocuğusun adın çıkar’
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur

En Çok Okunan Haberler

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem!

İzmir ve çevre illerde hissedilen deprem!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Önce komiser şimdi de okul müdürü… Akılalmaz sapıklık!

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

Salihli’de petrol heyecanı! Su bulmak için sondaj yaptı, çıkan sıvı herkesi şaşırttı!

Öpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştı

Öpüşürken dili koptu! Hastaneden paylaştı

Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Sinan Sardoğan'ın evi ilk kez ortaya çıktı!

Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

Bahçeli'den günler sonra Sinan Ateş açıklaması: Eyvallah etmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! "Anneniz gibi kapanacak mısınız?" denince...

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! "Anneniz gibi kapanacak mısınız?" denince...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Kısa sürede hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.