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  4. Meteoroloji'den 3 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji'den 3 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 19:46 | Son Güncelleme

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 3 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin kuzeydoğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Diğer yerlerde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor.

KUZEY VE İÇ KESİMLERDE SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile ülkenin doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. (AA)

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