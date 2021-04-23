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Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı (23 Nisan Cuma hava durumu)

23.04.2021 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Nisan'da beklenen hava durumuyla ilgili Meteoroloji'den son tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken, Çanakkale, Edirne ve Balıkesir'in bazı bölümlerinde ise yağmurlar etkili olacak. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den 3 il için yağış uyarısı (23 Nisan Cuma hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Güney ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

ad

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

add

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Çanakkale ile Edirne'nin güney, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 21°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 18°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

IĞDIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 19°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur

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