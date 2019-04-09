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Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 20:06 | Son Güncelleme

İzmir’de, dün (pazartesi) akşam saatlerinde başlayıp gece boyunca zaman zaman devam eden yağmur, yarın etkisini artıracak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde bu gece başlaması beklenen sağanak yağışın yarın akşama kadar etkili olacağı belirtilerek, vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Meteoroloji'den 4 il için 'sarı alarm'

İzmir’de, dün akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca aralıklarla süren yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın ve Muğla illerinde bu gece başlaması beklenen sağanak yağışın yarın akşama kadar süreceğini belirtti. Nisan ayı yağış ortalaması metrekarede 45.9 kilogram olan İzmir’de, bu sayının 9 Nisan Salı günü itibarıyla 26 kilogram olduğunu açıklayan İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’ne bağlı şube müdürlerinden Rüştü Kırbaş, yarın metrekareye 30 ile 60 kilogram arasında yağış beklendiğini söyledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de beklenen hava durumu tehlike ve risklerini renklerle anlatan ve geçen aylarda hayata geçirdiği ‘meteo uyarı’ sistemi kapsamında, İzmir için ‘sarı alarm’ verdi.

RENK KODLARIYLA UYARI NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği ve meteorolojik olaylar öncesinde risk ve tehlike durumlarını renklerle belirtme sistemi olarak açıklanan ‘meteo uyarı’ uygulamasına göre yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı olarak belirlenen 4 çeşit renk, hava durumuyla alakalı tehlikeleri simgeliyor. Buna göre kırmızı renk çok tehlikeli durumları, turuncu renk tehlikeli durumları, sarı renk potansiyel tehlikeli durumları ifade ederken, yeşil renk ise meteorolojik olarak herhangi bir tehlike beklenmediğini simgeliyor.

(DHA)

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Meteoroloji Ege Bölgesi uyarı sarı alarm

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