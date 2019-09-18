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Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 19:58 | Son Güncelleme

Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yarın öğle saatlerinden sonra sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den 4 kente sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yurt genelinin az bulutlu ve açık, gece saatlerinden itibaren kuzey kesimlerin yer yer parçalı bulutlu geçeceği, yarın öğle saatlerinden sonra Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI 2 İLA 4 DERECE AZALACAK

Hava sıcaklığının Marmara ile Karadeniz kıyılarında 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. (AA)

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