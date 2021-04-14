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  4. Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı: Kar erimesi su baskınlarına yol açabilir

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı: Kar erimesi su baskınlarına yol açabilir

14.04.2021 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doğu Anadolu'daki 5 ilde, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi yüzünden eriyecek karların su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den 5 il için kritik uyarı: Kar erimesi su baskınlarına yol açabilir

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren ülke genelinde hissedilir derecede artması ve bölge genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkmasının beklendiği belirtildi.

Bu nedenle 21 Nisan 2021'e kadar Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da özellikle yüksek ve dik yamaçlarda kar erimeleri olacağı ifade edilen açıklamada, söz konusu illerde meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi. (AA)

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