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  4. Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (17 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den 5 il için kuvvetli yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (17 Eylül yurtta hava durumu)

17.09.2021 08:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17 Eylül verilerine göre Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli (21-50 kg/m2) yağış bekleniyor. Meteoroloji bu illerde yaşayan vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Tokat ve Malatya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI İÇ VE BATI KESİMLERDE ARTIYOR

Hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 4 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkenin bazı kesimleri için yağışların hafta sonuna doğru etkisini artıracağı değerlendirmesinde bulundu. MGM'nin yağış miktarı tahmin haritasına göre cumartesi günü İstanbul, Edirne, Kocaeli, Tekirdağ, Kırklareli, Yalova, Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır illerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

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17 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji sel yağmur İstanbul
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