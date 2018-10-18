Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, yarın sabaha kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen 5 ilde, rüzgarların güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Bölge genelinde toz taşınımı dolayısıyla yaşanabilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililer ve vatandaşların tedbirli olunması istendi.

Kaynak: AA

