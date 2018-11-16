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Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 10:57 | Son Güncelleme

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor. Kar yağışı nedeniyle 89 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ili ve çevresi aralıklı yağmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevresi ise aralıklı kar yağışlı geçecek. Kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 2, Ağrı ve Kars'ta 0, diğer illerde sıfırın altında Erzincan, Ardahan ve Erzurum'da 1 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 11, Erzincan'da 6, Ardahan ve Ağrı'da 5, Erzurum ve Kars'ta 4 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, öğle saatlerine kadar kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Kars'ta 20, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

ERZİNCAN

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi dolayısıyla yüksek kesimlerde yer alan 33 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışı nedeniyle Erzincan merkezde 2, Çayırlı'da 2, Otlukbeli'nde 2, Refahiye'de 20, Tercan'da 5 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere 33 köy yolu ulaşıma kapalı.

İl Özel İdareye bağlı ekipler, köy yollarının ulaşıma açılması çalışmalarını sürdürüyor.

TUNCELİ

Tunceli'de dün etkisin artıran kar yağışının ardandan, Pülümür'de 33, Nazımiye 6 ve Hozat ilçesinde de 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Belediye ekiplerince karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

AĞRI

Ağrı'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 12 köy yolu, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.

Karla mücadele ekipleri etkili olabilecek yağışa karşı hazır bekliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden alınan bilgiye göre, önceki gün kar yağışı ve tipi nedeniyle araçların mahsur kaldığı Ağrı-Van kara yolu Tendürek Geçidi'nin ulaşıma açık olduğu, ekiplerin olası bir kapanmaya karşı da müdahale için hazırda bekletildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji kar yağışı hava durumu Doğu Anadolu

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