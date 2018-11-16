Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu, Iğdır ili ve çevresi aralıklı yağmurlu, Erzurum, Erzincan, Kars, Ardahan, Tunceli ve Ağrı çevresi ise aralıklı kar yağışlı geçecek. Kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 6, Tunceli'de 2, Ağrı ve Kars'ta 0, diğer illerde sıfırın altında Erzincan, Ardahan ve Erzurum'da 1 derece olarak ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 14, Tunceli'de 11, Erzincan'da 6, Ardahan ve Ağrı'da 5, Erzurum ve Kars'ta 4 derece olması bekleniyor.

Yetkililer, öğle saatlerine kadar kar yağışının Erzincan ve çevrelerinde zaman zaman kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek buzlanma, don ve sise karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bölgede dün etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de 36, Erzincan'da 33, Kars'ta 20, köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı.

ERZİNCAN



Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi dolayısıyla yüksek kesimlerde yer alan 33 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.