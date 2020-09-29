Meteoroloji'den 6 il için kuvvetli yağış ve hortum uyarısı

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, salı günü öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz’de görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Çankırı illerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

BURSA İÇİN SARI UYARI

Meteoroloji, Bursa’da kuvvetli yağış beklendiğini açıklayıp bugün 13.00’dan 19.00’a kadar geçerli olmak üzere ’sarı’ uyarı yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklama, "Yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(İHA)

