Meteoroloji'den 7 il için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, İstanbul ve Bursa'da dün akşam saatlerinden sonra etkisini artıran sağanak ve gök gürültülü yağışların bugün öğle saatlerine kadar kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), İstanbul'un kuzey ve doğu, Bursa'nın kuzey ve batı ilçelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması bekleniyor.

Kocaeli ve Yalova'da da bugün öğle saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Yalova'daki şiddetli yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

BALIKESİR, ÇANAKKALE VE SAKARYA İÇİN UYARI

Ayrıca Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Balıkesir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde, sabah saatlerine kadar çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış bekleniyor.

Sakarya'da ise bugün sabah saatlerinden itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (50-100 kilogram/metrekare) sağanak ve gök gürültülü yağış olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların, Balıkesir, Çanakkale ve Sakarya'daki şiddetli yağış sonrası sel, su baskını, rüzgar, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı, tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

