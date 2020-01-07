Meteoroloji'den 7 Ocak hava durumu tahmini (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye ve Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor. Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.

07 Ocak 2020 - (Salı)

⚠️Kuvvetli ve Şiddetli Yağışlara Dikkat!

????️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!

????Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!

????️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/e5BH8bnAei — Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 7, 2020

RENK KODLU UYARI SİSTEMİNDE İSTANBUL İÇİN 'TURUNCU' MERSİN İÇİN 'KIRMIZI' UYARI



Meteoroloji'nin renk kodlu uyarı sisteminde bugün İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Konya, Isparta, Antalya, Karaman, Niğde ve Adana için 'turuncu', Mersin için ise 'kırmızı' uyarı verildi.

MERSİN'DE TEYAKKUZA GEÇİLDİ



Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Mersin için yapılan "kırmızı kod" uyarısının ardından dün akşam İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı. Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili diğer kurumların temsilcileri katıldı. Vali Su, toplantıda kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgi aldı.