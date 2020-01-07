Meteoroloji'den 7 Ocak hava durumu tahmini (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Hatay, Osmaniye ve Antalya’nın doğu kıyıları ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı yağış bekleniyor. Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray), Mersin ve Adana'nın iç ve dağlık kesimlerinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor.
07 Ocak 2020 - (Salı)— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) January 7, 2020
⚠️Kuvvetli ve Şiddetli Yağışlara Dikkat!
????️Yoğun Kar Yağışına Dikkat!
????Kuvvetli Rüzgar ve Fırtınaya Dikkat!
????️Hava sıcaklığı; Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/e5BH8bnAei
RENK KODLU UYARI SİSTEMİNDE İSTANBUL İÇİN 'TURUNCU' MERSİN İÇİN 'KIRMIZI' UYARI
Meteoroloji'nin renk kodlu uyarı sisteminde bugün İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Konya, Isparta, Antalya, Karaman, Niğde ve Adana için 'turuncu', Mersin için ise 'kırmızı' uyarı verildi.
MERSİN'DE TEYAKKUZA GEÇİLDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Mersin için yapılan "kırmızı kod" uyarısının ardından dün akşam İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Ali İhsan Su başkanlığında toplandı. Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Mustafa Atsız ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı, Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile ilgili diğer kurumların temsilcileri katıldı. Vali Su, toplantıda kurul üyelerinden riskli bölgeler, alınan tedbirler ve mevcut durum hakkında detaylı bilgi aldı.
Aşırı yağışların sebep olabileceği olumsuzluklara en kısa sürede müdahale edilebilmesi için tüm ekiplerin seferber edildiğini belirten Su, ekiplerin çalışmalarını 24 saat esasına göre aralıksız sürdürdüğünü ifade etti. Olası afetler karşısında devletin tüm kurumlarının bir araya gelerek iş birliği içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldığının altını çizen Su, kurul üyelerine ve sahada görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.
TURUNCU VE KIRMIZI UYARI NEDİR?
Turuncu uyarı: Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
Kırmızı uyarı: Hava durumu çok tehlikelidir: Son derece kuvvetli bir meteorolojik hadise tahmin edilmektedir. Büyük hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Bu hadiseler çoğu durumda geniş bir alan üzerinde hayatı tehdit eder. Güncel meteorolojik koşullar ve tahminler sıklıkla takip edilmelidir.
FIRTINA UYARISI
Bugün rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete; Marmara ile Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa), Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU
Marmara Bölgesi'nde bugün havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Çanakkale'nin doğu (Bayramiç, Yenice, Biga, Çan), Balıkesir'in batı (Balya, Gönen, İvrindi), Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) ve Tekirdağ'ın kuzeydoğu (Kapaklı ve Saray) kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli'nin doğu (Pınarhisar, Vize, Demirköy) kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.
KOCAELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı
Ege Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, Kuzey Ege'nin yağmur ve sağanak yağışlı, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer tam fırtına (70-110 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 7°C
Çok bulutlu
İZMİR °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 7°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
Akdeniz Bölgesi'nde havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu kesimleri, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batısında kuvvetli, Adana çevrelerinde yer yer şiddetli, Mersin çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
ADANA 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli batı ilçelerinde şiddetli olması bekleniyor.
ANTALYA 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ISPARTA 0°C, 4°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
MERSİN 7°C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin doğu kesimlerinde doğu ve güneydoğu yönlerden fırtına (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, yağmurlu ve karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR 0°C, 2°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 1°C, 3°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
SİVAS -1°C, 4°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
Batı Karadeniz'de havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU 0°C, 3°C
Çok bulutlu ve kar yağışlı
DÜZCE 2°C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
KASTAMONU -1°C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK 4°C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
Orta ve Doğu Karadeniz'de havanın Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz'in yağışlı geçeceği geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ÇORUM 1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmurlu
SAMSUN 6°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu
TOKAT 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu
TRABZON 8°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu'da havanın parçalı ve çok bulutlu; bölgenin batısı ile Erzurum çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -8°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS -11°C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN -7°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu'da havanın çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 10°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP 3°C, 9°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
SİİRT 3°C, 11°C
Çok bulutlu ve gece saatlerinden itibaren yağmurlu
ŞANLIURFA 5°C, 12°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
Okuyucu Yorumları 0 yorum