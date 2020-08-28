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Meteoroloji’den 75 il için sarı uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2020 20:12 | Son Güncelleme

Meteoroloij Genel Müdürlüğü (MGM), 75 il için sarı uyarı verdi. MGM'nin MeteoUyarı sistemine göre Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin dışındaki iller için yarın geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği belirtildi. Verilere göre hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz’e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den 75 il için sarı uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloij Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için yaptığı uyarıların ardından yarın için de 75 ile sarı uyarı yayınladı. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin dışındaki iller için geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği ifade edildi.

MGM’nin uyarı yaptığı 75 il şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

8 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

mgm

SICAK ÇARPMASI UYARISI

Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca etkili olması beklenen sıcak hava dalgasından dolayı güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 16.00 saatleri arasında başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz ettiği duyuruldu.

SARI UYARI NEDİR?

Meteoroloji, sarı uyarı için yaptığı açıklamada “Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır” ifadelerini kullanmıştı.

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