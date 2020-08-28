Meteoroloji’den 75 il için sarı uyarı: Sıcaklıklar yükseliyor

Meteoroloij Genel Müdürlüğü (MGM), bugün için yaptığı uyarıların ardından yarın için de 75 ile sarı uyarı yayınladı. Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize’nin dışındaki iller için geçerli olan uyarıda hava sıcaklıkların yükseleceği ifade edildi.

MGM’nin uyarı yaptığı 75 il şu şekilde:

Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce.

8 DERECEYE KADAR ARTACAK

Hafta sonu ülkemiz genelinde hava sıcaklıklarının artarak Karadeniz'e kıyı illerde mevsim normallerinin 2 ila 3 derece, diğer yerlerde 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.