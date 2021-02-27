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Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı! (27 Şubat hava durumu)

27.02.2021 08:18 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı! (27 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Şubat verilerine göre gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yağmur bekleniyor. Öte yandan 8 il için turuncu uyarıda bulunan Meteoroloji, çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

8 İL İÇİN TURUNCU UYARI

Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis, Van, Siirt, Hakkari ve Şırnak için turuncu uyarıda bulunan Meteoroloji, çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

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TURUNCU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir; Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

27 ŞUBAT YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,

DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZİNCAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık

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İstanbul Sakarya Trabzon Düzce

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