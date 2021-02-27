Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı! (27 Şubat hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Sakarya, Zonguldak, Bartın çevreleri ile İstanbul, Kocaeli, Düzce ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan kesimlerde çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
Hava sıcaklığının Kuzey ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği, rüzgarın kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Trabzon, Rize, Artvin, Bitlis, Van, Siirt, Hakkari ve Şırnak için turuncu uyarıda bulunan Meteoroloji, çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.
Hava durumu tehlikelidir; Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey çevreleri yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 19°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 14°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu,
DÜZCE °C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
KASTAMONU °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kuzey kesimleri yağmurlu
ZONGULDAK °C, 12°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
AMASYA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZİNCAN °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 19°C
Az bulutlu ve açık