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Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

29.08.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji 9 il için sarı kodlu yarıda bulundu. Meteoroloji verilerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü yağış bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan değerlendirmeye göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji, 9 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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