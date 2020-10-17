Meteoroloji'den 9 ile kuvvetli yağış uyarısı

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Sakarya, Bursa, Bilecik, Yalova, Bolu, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları ile Sinop çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini açıklayan Meteoroloji, vatandaşlara sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Meteoroloji’nin bölge bölge hava durumu tahmininde şu ifadeler kullanıldı:

Marmara: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile yarın Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.