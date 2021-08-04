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Meteoroloji'den yangın bölgesi için hafta sonu yağış tahmini

04.08.2021 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, orman yangınları ile mücadelenin devam ettiği Antalya ve çevrelerinde cumartesi günü yerel yağışlar beklendiğini, hava sıcaklığının 32 dereceye kadar azalacağını belirtti. Öte yandan orman yangınları ile mücadele eden Muğla’ya ise Meteoroloji'den Cuma gününe kadar yüksek sıcaklık ve düşük nem uyarısı geldi.

Türkiye'nin 8 gündür mücadele ettiği orman yangınlarında hava koşullarının da etkileyici rolü bulunuyor. Yurtta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, yangın bölgesindeki hava durumu da kontrolü zorlaştıran etkenler arasında yer alıyor. MGM Hava Tahmini Uzmanı Macit, hava durumu tahminlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Macit, özellikle güneyde etkili olan sıcaklığın yangınların üzerindeki etkisiyle ilgili, "Yüksek sıcaklık ve düşük nem orman yangınları için en gerekli şey. Bugünlerde de maalesef özellikle rüzgarın kuzeyden esmesinden dolayı fön etkisi yapıyor, nemi özellikle çok fazla düşürüyor. Şöyle bir örnek vereyim; özellikle rüzgar kuzeyde olduğu zaman 10'dan daha aşağı 5'e kadar düşüyor. Rüzgar güneyde olsaydı nem 70-80'lere kadar çıkıyor. Arada bu kadar büyük bir fark var. Yüksek sıcaklık ve kuzeyden gelen rüzgar ile beraber düşük nem orman yangınları için maalesef çok fazla etkili yapıyor. Diğer faktörlerin yanında düşük nemin ve yüksek sıcaklığın özellikle orman yangınlarının sürmesi konusunda önemli bir etkisi var" dedi.

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ANTALYA BÖLGESİNDE SAĞANAK BEKLENTİSİ

Hava Tahmini Uzmanı Macit, perşembe ve cuma günü de güneyde yüksek sıcaklık beklendiğini belirterek, "Özellikle önümüzdeki günlerde perşembe ve cuma günü yüksek sıcaklıklar bekliyoruz. Ancak cumartesi günü hissedilir derecede azalış ile birlikte yerelde özellikle Antalya ve çevrelerinde sağanak yağış da bekliyoruz. Hafta sonu da hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek. Antalya'da 42 derece bekliyoruz. Cumartesi günü 32 dereceye kadar azalacak. Daha sonra tekrar artıyor; ama en azından yarın ile cumartesi günü arasında 8-10 derecelik farkımız olacak. Sıcaklıkların düşeceğini buna bağlı olarak da rüzgarın dönmesi ile nemin artacağını söyleyebiliriz, beklentimiz bu. Her zaman söylediğimiz gibi düşük nem ve yüksek sıcaklık; en büyük faktörümüz bunlar olduğu sürece maalesef orman yangınları oluyor. Bununla ilgili devamlı Orman Genel Müdürlüğü ile istişare halindeyiz, koordineli çalışma yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü ve Orman Bölge Müdürlüğü ile gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz, onlardan da geri dönüşleri alıyoruz" diye konuştu.

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HAFTA SONU YAĞIŞ

Abdullah Macit, perşembe ve cuma günü güney kesimlerde yağış beklemediklerini, hava sıcaklıklarının yine mevsim normallerinin 4 ile 9 derece üstünde seyredeceğini hatırlatarak, "Ama cumartesi günü Antalya çevrelerinde yerel yağışlarımız var. Hava sıcaklıklarının azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesini bekliyoruz. Özelikle cumartesi günü yurdun iç kuzey ve doğu kesimlerinde aralıklı yağışlarımız var. Bu yağışların İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya ve Batı Karadeniz'de şu anda ki tahminlerimize göre yerel olarak kuvvetli olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili uyarılarımızı cuma günü yayımlayacağız. Hafta sonunda da yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceğini ve hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine ineceğini söyleyebilirim" dedi.

Hava Tahmini Uzmanı Macit, Marmaris'te 3 Ağustos itibarıyla 45,5 ile tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığını söyledi. Macit, Antalya'da da 3 merkezde yine sıcaklık rekoru kırıldığını belirtti.

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METEOROLOJİ'DEN MUĞLA UYARISI

Meteoroloji'den yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, Muğla il genelinde devam eden yüksek sıcaklık, 6 Ağustos 2021 Cuma günü akşam saatlerine kadar etkisini sürdürerek, sahil kesimlerinde 40-44 derece, iç kesimlerde 30-35derece ve yüzde 10-20 arasında düşük nem tahmin ediliyor.

Beklenen sıcak ve kuru havanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması istendi.

Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)Orman yangınlarında son durum (Antalya, Muğla, Isparta, Denizli, Balıkesir, Aydın, Çanakkale, Hatay ve Manisa'da orman yangını)

DHA-İHA

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji antalya yağmur
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