HABER

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 20:24 | Son Güncelleme

Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridi ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına bekleniyor.

Meteoroloji'den art arda uyarı: Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, yağışların bu akşam saatlerinde Antalya'nın doğusu ile Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare), yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kilogram/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Rüzgarın bu akşam saatlerinde Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de; gece saatlerinde Kıyı Ege ile yarın Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de güney yönlerden fırtına (50-80 kilometre/saat, yer yer 90 kilometre/saat), Muğla-Antalya arasındaki kıyı şeridinde ve Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (100 kilometre/saat üzeri) şeklinde eseceği öngörülüyor.

Çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, yerel hortum oluşumu, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

PARTNERO ülkede 87 kişi donarak öldüO ülkede 87 kişi donarak öldü
Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!
Havalimanında esrarengiz cip! Sahibine ulaşılamıyor!Havalimanında esrarengiz cip! Sahibine ulaşılamıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji fırtına uyarı

En Çok Okunan Haberler

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

24 Haziran seçimini bilen şirketten yeni anket! 2 büyükşehirde dengeler değişiyor

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Çoban merada gördüğünü bidonun kapağını açınca kabusu yaşadı!

Ünlü oyuncunun ağabeyi evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncunun ağabeyi evinde ölü bulundu

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

15 gün önce evlendiği kocasını bıçaklayarak öldürdü

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

'Rıza Sarraf bana iki kez tecavüz etti!'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim...

Erdoğan'dan Maduro'ya destek: Kardeşim...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da tüfekle mezarlıkta canına kıydı

Arkadaşının mezarına gidip 112'yi aradı...Sonrası korkunç!

Atatürk Havalimanı'nda lüks araçta para dolu çanta bulundu

Havalimanında esrarengiz cip! Sahibine ulaşılamıyor!

Karabük'te gerçekleşen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü

Bir aileyi yok eden kaza! Geriye sadece o kaldı!

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5.1 büyüklüğünde deprem!

Korkutan deprem! 5.1 şiddetinde salladı, birçok ilde hissedildi

Gaziantep'te baraja giren profesyonel dalgıç sudan çıkamadı

Gaziantep'te baraja giren profesyonel dalgıç sudan çıkamadı

Antalya’da hortum can aldı

Turizm cennetinde hortum can aldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.