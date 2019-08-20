HABER

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 20:50 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli yağış, Marmara Bölgesi için ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova ile Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ'E ÇOK KUVVETLİ

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Duyuruda bölge sakinlerine, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

ANKARA İÇİN SAAT VERİLDİ

Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

DÜZCE VALİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ

Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü tahminlerine dayanarak Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü için ise Düzce yarın turuncu alan ilan edildi.

Geçtiğimiz ay Düzce'ye metrekareye 161 kilogram yağış düşmüş, Esmahanım ve Uğurlu köyü başta olmak üzere Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde sel felaketi meydana gelmişti. Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceği, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar veya heyelan meydana gelebileceği ilgililerin tedbirli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 21 Ağustos tarihli haritada ise Düzce turun alan ilan edildi. Düzce dışında Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’da turuncu alan ilan edildi. Ayrıca Bolu ve Karabük’te sarı alan ilan edildi. Turuncu alan uyarısında ise : 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' denildi.

PARTNERCem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...Cem Yılmaz'ın akrabası çıkmıştı! Meğer sosyal medya hesabında...
Bakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildiBakan Yardımcısı Dursun, gözyaşları arasında toprağa verildi
Memurlardan zam tepkisiMemurlardan zam tepkisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Düzce Zonguldak Meteoroloji Marmara Bölgesi

En Çok Okunan Haberler

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

'Fiyata bakmadan altın alın!'

'Fiyata bakmadan altın alın!'

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İBB'den çok önemli uyarı!

İBB'den çok önemli uyarı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yaz gelmedi gitti
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

Bakan Bekir Pakdemirli açıkladı: İzmir'deki yangın kontrol altına alındı

Bakan açıkladı: Yangın kontrol altına alındı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun son yolculuğuna uğurlandı

Bakan Yardımcısı son yolculuğuna uğurlandı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan 50 gazetecinin işten çıkarılmasına ilişkin açıklama!

50 gazeteci işten çıkarılmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.