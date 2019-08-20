Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın akşam saatlerine kadar Türkiye'nin kuzey ve iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Yağışların, yarın öğle saatlerinden itibaren Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Çorum ve Amasya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ'E ÇOK KUVVETLİ
Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde çok kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu geceden itibaren Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanağın, Bolu ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun iç kesimlerinde kuvvetli olması öngörülüyor.
Yağışların, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı ilçelerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Duyuruda bölge sakinlerine, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
ANKARA İÇİN SAAT VERİLDİ
Ankara'nın batı ilçelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün saat 22.00'ye kadar Ankara'nın Çankaya, Yenimahalle, Sincan, Etimesgut, Kahramankazan, Gölbaşı, Haymana, Polatlı ilçelerinde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşların, meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
DÜZCE VALİLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ
Meteroloji İşleri Genel Müdürlüğü tahminlerine dayanarak Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü için ise Düzce yarın turuncu alan ilan edildi.
Geçtiğimiz ay Düzce'ye metrekareye 161 kilogram yağış düşmüş, Esmahanım ve Uğurlu köyü başta olmak üzere Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde sel felaketi meydana gelmişti. Düzce Valiliği yarın Düzce için yağış uyarısında bulundu. Metrekareye 51 ila 75 kilogram yağış düşeceği, ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar veya heyelan meydana gelebileceği ilgililerin tedbirli olması istendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan 21 Ağustos tarihli haritada ise Düzce turun alan ilan edildi. Düzce dışında Zonguldak, Bartın ve Kastamonu’da turuncu alan ilan edildi. Ayrıca Bolu ve Karabük’te sarı alan ilan edildi. Turuncu alan uyarısında ise : 'Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.' denildi.
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