Meteoroloji'den bayram için hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yurdun geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldığı hatırlatıldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyrettiği ve uzun yıllar sonra Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırıldığı belirtilerek, "Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıklar Eskişehir’de 35.3, Konya 35.0, Muğla 39.4, Manisa 40.6, Aydın 42.6, Denizli 39.1, Uşak 34.5, Afyonkarahisar 33.9, Isparta ve Burdur 35.4 ve Antalya'da 43.0 olarak kaydedilmiştir" denildi.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilerek, "Yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.