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Meteoroloji'den bayram için hava durumu açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2020 14:18 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bayram için hava durumu açıklaması geldi. Meteoroloji bayramda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olacağının tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji'den bayram için hava durumu açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yurdun geçen hafta Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldığı hatırlatıldı. Sıcak hava dalgası nedeniyle özellikle güney ve batı bölgelerinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 10 ila 13 derece üzerinde seyrettiği ve uzun yıllar sonra Mayıs ayı en yüksek sıcaklık rekorlarının kırıldığı belirtilerek, "Sıcaklık rekoru kıran illerimiz ve ölçülen sıcaklıklar Eskişehir’de 35.3, Konya 35.0, Muğla 39.4, Manisa 40.6, Aydın 42.6, Denizli 39.1, Uşak 34.5, Afyonkarahisar 33.9, Isparta ve Burdur 35.4 ve Antalya'da 43.0 olarak kaydedilmiştir" denildi.

SERİN VE YAĞIŞLI HAVA GELİYOR

Sıcak hava dalgasının yarından itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirilerek, "Yarın (21 Mayıs 2020 Perşembe) ülkemizin kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemlerin etkisine gireceği, Cuma ve Cumartesi günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının yurdumuzun kuzey ve iç bölgelerinde hissedilir derecede (10-15 derece) olmak üzere yurt genelinde azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı sistemin; yarın Marmara Bölgesi, Batı Karadeniz, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yerel olarak gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklendiği kaydedilerek, "Yağışlı sistemin 22 Mayıs Cuma günü Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlara neden olması beklenmektedir. Meydana gelmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Karadeniz bölgesinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ve Ramazan Bayramı boyunca da yağışların yurdumuzun özellikle doğu bölgelerinde Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor" denildi.

RÜZGAR

Rüzgârın ise yarın İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde, Cuma günü ise İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu bölgesinde güneybatı yönünden (lodos) kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği vurgulandı.

(DHA)

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