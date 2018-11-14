Meteoroloji'den bir kar yağışı uyarısı daha

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçecek. Yağışların Iğdır çevresinde yağmur, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Ardahan'da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının düne göre 5-8 derece azalması beklenen bölgede, rüzgarın doğu ve güneydoğudan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Bölgede en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Ardahan, Iğdır, Erzurum ve Tunceli'de 2, Ağrı'da 1, Kars'ta ise sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldü. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 8, Ağrı'da 7, Erzurum'da 6, Kars ve Ardahan'da 5 derece olacak.

Bölgedeki yağışlar akşam saatlerinden yarın öğlene kadar Erzurum, Ağrı ve Kars'ın merkez ve güney ilçelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağından, yetkililer, ulaşımda aksama, görüş mesafesinde azalma, tipi, buzlanma ve dona karşı vatandaşları ve sürücüleri, aynı zamanda hava sıcaklıklarının düşmesiyle zirai don beklendiğinden çiftçileri uyardı.