HABER

Meteoroloji'den bir kar yağışı uyarısı daha! İstanbul ve Ankara için açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 14:21 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika hava durumu uyarısında, Türkiye genelinin salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisine gireceği belirtildi. Bu haftanın ortalarından itibaren İstanbul'daki en yüksek hava sıcaklığının 9-10 derece, Ankara'da ise 6-7 derece civarında olacağı açıklandı.

Meteoroloji'den bir kar yağışı uyarısı daha! İstanbul ve Ankara için açıklama

Meteoroloji'den son dakika soğuk hava uyarısı geldi. Son değerlendirmelere göre, ülkenin geneli salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisine girecek ve sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanacak. Haftanın ortalarından itibaren İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 9-10, Ankara'da ise 6-7 olacağı tahmin ediliyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (13.11.2018 Salı) ülkemizin kuzey kesimlerinin, Çarşamba gününden itibaren ülkemiz genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Bu haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdumuzun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
GÜNCELLEME 2 - Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battıGÜNCELLEME 2 - Dikili'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı
 Şehit Melih Sancar'ın cenazesi helallik için evine getirildi  Şehit Melih Sancar'ın cenazesi helallik için evine getirildi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu Ankara Hava Durumu Kar ne zaman yağacak? kar yağacak mı

En Çok Okunan Haberler

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler! Belgelerini ilk kez paylaştı

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

Kendisini mutlu edecek erkeğe servet verecek! Tek şartı var

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

O Ses Türkiye son bölümde Hadise'den yarışmacı Sergio Gürlek'e çılgın teklif! 'Beni seçersen birlikte gidip...'

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

2019 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak?

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Çok sayıda ilde düğmeye basıldı! 'Kimliğini getir, tapuyu götür'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Sosyal medyayı sallayan video! 'Atatürk ben ölmenizi emrediyorum demeseydi...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

İYİ Partili Özdağ'dan Diyanet İşleri Başkanı'na sert tepki: Türk ordusunun mu Yunan ordusunun mu yanında?

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Son veda! Gözyaşları sel oldu

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Fuat Oktay: 4 bin FETÖ üyesi hakim ve savcı tasfiye edildi

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

Atatürk'e hakaret eden üniversite öğrencisinin tutukluluğuna itiraz ettiler!

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

PKK'ya ağır darbe! Bakanlık açıkladı: 38 terörist öldürüldü

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

Fay hattı sorgulama sayfası MTA! Evinizin altından fay hattı geçiyor mu? Bir tıkla öğrenin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.