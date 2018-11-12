Meteoroloji'den bir kar yağışı uyarısı daha! İstanbul ve Ankara için açıklama

Meteoroloji'den son dakika soğuk hava uyarısı geldi. Son değerlendirmelere göre, ülkenin geneli salı gününden itibaren Karadeniz üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisine girecek ve sıcaklıklarda ciddi düşüşler yaşanacak. Haftanın ortalarından itibaren İstanbul'da en yüksek sıcaklığın 9-10, Ankara'da ise 6-7 olacağı tahmin ediliyor.

KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR



Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (13.11.2018 Salı) ülkemizin kuzey kesimlerinin, Çarşamba gününden itibaren ülkemiz genelinin Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor.

Soğuk havayla birlikte, Karadeniz bölgesinin yüksek kesimleri, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu bölgesinin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Bu haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının; Erzurum’da 1-2, Ankara’da 6-7, İstanbul’da 9-10, İzmir’de 11-12, Antalya ve Adana’da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdumuzun iç kesimlerinde 0 derece ve altına düşmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

