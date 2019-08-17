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Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 00:34 | Son Güncelleme

Edirne'yi etkisi altına alması beklenen sağanak başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın doğusunda Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın cumartesi sabah saatlerinden gece saatlerine kadar etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Meteoroloji'nin son verilerine göre Cumartesi İstanbul'da da yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji'den bir uyarı daha! Geliyor

Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Su birikintilerinin trafik akışına engel olması nedeniyle İlhami Ertem ile Muammer Aksoy Caddeleri ve bazı tali yollar trafiğe kapatıldı.

Suların biriktiği bazı alt geçitlerde mahsur kalan araçlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

KUM TORBALI ÖNLEM

METE-HABER-İCİ

Koca Sinan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servis girişine kum torbaları yerleştirilerek önlem alındı. Bir süre önce meydana gelen sağanak sırasında da söz konusu hastanenin acil servisini su basmıştı.

Yolların su altında kalması nedeniyle araçlar trafikte güçlükle seyretti. Bazı sürücüler araçlarını bırakıp yola yaya olarak devam etti.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücülere uyarılarda bulundu. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji yağış uyarısı

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