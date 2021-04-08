Meteoroloji'den birçok il için kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (8 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
Hava sıcaklığının kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarıne güney yönlerden, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
ADANA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 10°C, 23°C
Az bulutlu
SİİRT 14°C, 25°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu