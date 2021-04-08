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Meteoroloji'den birçok il için kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (8 Nisan yurtta hava durumu)

08.04.2021 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 8 Nisan verilerine göre İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor. Öte yandan Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda rüzgarın hızının 70 km'ye kadar çıkarması bekleniyor.

Meteoroloji'den birçok il için kar uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (8 Nisan yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Adana, Osmaniye, Kırşehir ve Yozgat çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Yozgat ve Kırşehir çevreleri ile Trakya’nın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

HIZI 70 KM'YE KADAR ÇIKACAK

Hava sıcaklığının kuzey İç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarıne güney yönlerden, Marmara ile zamanla batı kesimlerde kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ve Kıyı Ege’de kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde sabah saatlerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekmektedir.

8 NİSAN YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ADANA °C, 22°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 23°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

ANKARA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR 10°C, 25°C
Az bulutlu

GAZİANTEP 10°C, 23°C
Az bulutlu

SİİRT 14°C, 25°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 14°C, 27°C
Az bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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