Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz' de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda hafif yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor. EDİRNE °C, 8°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu EGE Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı yer yer çok bulutlu DENİZLİ °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 13°C

Az bulutlu MANİSA °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 18°C

Az bulutlu HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 7°C

Az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı ÇANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı KONYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve yer yer çok bulutlu bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu KASTAMONU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu ORTA VE DOĞU KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı TOKAT °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı TRABZON °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı