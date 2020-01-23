Meteoroloji'den birçok il için sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Hatay ve Elazığ çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de yer yer kuvvetli olması beklenen yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile Hatay'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI
Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz' de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Batı Karadeniz Bölgesi'nin kıyılarında kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası ile bölgenin doğusunun (Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Yalova) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul'un Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda hafif yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu yağmur ve karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 13°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Hatay çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Az bulutlu
HATAY °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 7°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
KONYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
KASTAMONU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
TOKAT °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri ile Elazığ çevrelerinin hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
KARS °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
ŞANLIURFA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
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