HABER

Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 09:12 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Hakkari, Ağrı ve Van çevrelerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin edilirken bölgede buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı. Marmara ile iç ve doğu bölgelerde ise bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis, doğu bölgelerde buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli, zamanla Ülkemiz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da eksi 4 ve Muş’ta eksi 2, Bitlis’te eksi 9 ve Hakkâri’de ise eksi 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 2, Hakkâri’de 3, Muş’ta 7 ve Bitlis’te 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18
İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

(İHA)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
TEKFEST çocuklar kadar büyüklerin de ilgi odağı olduTEKFEST çocuklar kadar büyüklerin de ilgi odağı oldu
Green Screen teknolojisi sayesinde öğrenciler eğlenerek öğreniyorGreen Screen teknolojisi sayesinde öğrenciler eğlenerek öğreniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji meteoroloji son dakika hava durumu son dakika hava durumu Son dakika son dakika haberi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

ABD'den kritik Suriye ve Türkiye açıklaması!

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Nazım Sangare sosyal medyayı salladı!

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YKS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

YKS geç başvuruları için "son gün" hatırlatması

Öz babaya kızından cinsel istismar suçlaması! 'Gözaltına alındığımda kızımla birlikte uyuyordum'

Öz babaya kızından cinsel istismar suçlaması!

İstanbul'daki yangın tamamen söndürüldü

İstanbul'daki yangın tamamen söndürüldü

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

İstanbul'da çok sayıda adrese baskın! Gözaltılar var...

Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Abisini defalarca bıçakladı! Korkunç

Define tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktılar

Define tünelinde mahsur kalanları kurtarmak için yola çıktılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.