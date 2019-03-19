Meteoroloji'den birçok il için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve kuzeydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Marmara'da 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise Batı kesimlerde güneyli, doğu bölgelerde kuzeyli, zamanla Ülkemiz genelinde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, Van ve Hakkari çevrelerinin hafif karla karışık yağmurlu ve kar yağışlı olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van’da eksi 4 ve Muş’ta eksi 2, Bitlis’te eksi 9 ve Hakkâri’de ise eksi 2 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van’da 2, Hakkâri’de 3, Muş’ta 7 ve Bitlis’te 3 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 18
İzmir: Az bulutlu ve açık, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Adana: Parçalı ve az bulutlu 22
Bursa: Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 22
Antalya: Az bulutlu ve açık 20
Samsun: Parçalı bulutlu 13
Trabzon: Parçalı bulutlu 11
Erzurum: Parçalı çok bulutlu 3
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14
(İHA)
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