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Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2020 08:36 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Elazığ, Bingöl, Muş, Kars, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den birçok il için yağış uyarısı

Hava durumuyla ilgili gelen son bilgilere göre yağışların; Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ülke genelinde hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 10
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 11
İzmir: Az bulutlu 16
Adana: Parçalı ve az bulutlu 18
Antalya: Az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 11
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 10
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu -4
Diyarbakır: Çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu 4

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu

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