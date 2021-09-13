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  4. Meteoroloji'den birçok il için yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (13 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji'den birçok il için yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (13 Eylül yurtta hava durumu)

13.09.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü çok sayıda il için sağanak yağış uyarısında bulunurken yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması yönünde uyardı.

Meteoroloji'den birçok il için yağmur uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (13 Eylül yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Batı Akdeniz’in iç kesimleri ile Balıkesir, Afyonkarahisar, Kütahya, Bursa’nın güneyi, Eskişehir, Ankara’nın kuzey ve batısı, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın batısı, Kastamonu'un güney ve doğusu, Sinop, Osmaniye, Hatay’ın batısı, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Konya'nın batı ilçeleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay'ın merkez ve batı çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

METEOROLOJİ'DEN SARI UYARI

Meteoroloji, şiddetli yağışın beklendiği Hatay için sarı uyarıda bulundu.

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SARI UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

13 EYLÜL YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu gece saatlerinden sonra kuzey ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

ADANA °C, 33°C
Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, iç ve batı çevreleri yerel olmak üzare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel olmak üzere sağanakı ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

AMASYA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 29°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 31°C
Az bulutlu

VAN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji yağmur Hatay İstanbul
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