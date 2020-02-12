HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den birçok kent için yağış uyarısı

Meteoroloji'den birçok kent için yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 09:19 | Son Güncelleme

Meteoroloji'den hava durumuna ilişkin gelen son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den birçok kent için yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve Karadeniz kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km / sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu 1/4
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu 12
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 18
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 9
Antalya: Çok bulutlu, sağanak yağışlı 15
Samsun: Çok bulutlu, yağmurlu 10
Trabzon: Çok bulutlu, yağmurlu 10
Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı -6
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı 2

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
PARTNER Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu! Ünlü oyuncu sevgilisiyle çırılçıplak... O pozları ifşa oldu!
Yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı Yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji hava durumu 12 şubat hava durumu

En Çok Okunan Haberler

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

'O fotoğrafı büyütüp oraya bakmak...'

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Defne Samyeli, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya aşkı hakkında ilk kez konuştu

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na küfür sitemi

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

CHP itiraz etmişti! Anayasa Mahkemesi'nden flaş karar

Acele kamulaştırma kararı

Acele kamulaştırma kararı

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Kadir Şeker'in kurtardığı kadından flaş açıklama

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

İBB Meclisi'nde 'İmamoğlu küfür etti' iddiası! Ortalık karıştı

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Kayak keyfi feci şekilde sonlandı! Korku dolu o anlar kamerada

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beylikdüzü'nde yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı

Yangına müdahale eden itfaiye erine otomobil çarptı

Gürcistan yolunda kilometrelerce TIR kuyruğu

Gürcistan yolunda kilometrelerce TIR kuyruğu

Türk ve Alman polisinden ortak operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Türk ve Alman polisinden ortak operasyon

Alanya'ya 2019 yılında 312 yabancı gelin geldi

Kente 1 yılda 312 yabancı gelin geldi

'Uyuşturucu ihbarcısı' ikramiyelerine yeni düzenleme

'Uyuşturucu' ikramiyelerine yeni düzenleme

Şırnak İdil Devlet Hastanesi'nde yangın

Hastanede korkutan yangın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.