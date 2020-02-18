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Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2020 08:45 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin 18 Şubat hava durumu raporunda, yurdun doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den çığ, buzlanma ve don uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun güney kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Malatya ve Hakkari hafif kar yağışı, Elazığ ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle doğu ve kuzeydoğu, batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 11
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 13
İzmir: Az bulutlu 18
Adana: Parçalı ve az bulutlu 19
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 13
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 2
Diyarbakır: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 11

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü çığ buzlanma

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