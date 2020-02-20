Meteoroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI
Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İL İL HAVA DURUMU
ÇANAKKALE °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu
BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu
KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKÂRİ °C, 3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı
MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli
VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
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