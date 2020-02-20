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Meteoroloji'den çığ uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2020 07:57 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son uyarısında, 'Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

Meteoroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Çorum ve Iğdır çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bolu, Çankırı, Çorum ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İL İL HAVA DURUMU

ÇANAKKALE °C, 12°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KOCAELİ °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

İZMİR °C, 15°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

MANİSA °C, 14°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

ANKARA °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KAYSERİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KASTAMONU °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

AMASYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKÂRİ °C, 3°C
Çok bulutlu, kar yağışlı

MALATYA °C, 5°C
Parçalı ve bulutlu, sabah saatlerinde puslu ve sisli

VAN °C, 3°C
Çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü çığ

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