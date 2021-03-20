Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (20 Mart Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. ÇIĞ UYARISI Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Çok bulutlu, Balıkesir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu EGE Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu İZMİR °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. MANİSA °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. MUĞLA °C, 12°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı HATAY °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Karaman hariç aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu BATI KARADENİZ Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. BOLU °C, 9°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı DÜZCE °C, 14°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu KASTAMONU °C, 12°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı ZONGULDAK °C, 11°C

Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı ORTA ve DOĞU KARADENİZ Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize ile Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu ARTVİN °C, 10°C

Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu TRABZON °C, 13°C

Çok bulutla ve aralıklı yağmurlu DOĞU ANADOLU Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ERZURUM °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı HAKKARİ °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı KARS °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı