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Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (20 Mart Cumartesi hava durumu)

20.03.2021 08:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mart Cumartesi günü beklenen hava durumu tahminleri geldi. Meteorooji'den yapılan değerlendirmelere göre yurdun birçok bölümünde yağış beklenirken, batı ve doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde, ayrıca Eskişehir, Çankırı ve Ankara'nın bazı yerlerinde kar ve karla karışık yağmur görülecek. Öte yandan yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte yurtta hava durumu...

Meteoroloji'den çok sayıda il için kar ve yağmur uyarısı (20 Mart Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Batman ve Siirt çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege'de yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI

Kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimler ile Akdeniz kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege ile Balıkesir, Eskişehir, Rize ve Hopa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklediğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Balıkesir çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, ilk saatlerde Isparta ve Burdur çevrelerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor

ADANA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, yüksekleri ilk saatlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin (Karaman hariç aralıklı yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde Eskişehir ve Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ilçelerinin yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 14°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C
Çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Rize ile Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 14°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ARTVİN °C, 10°C
Çok bulutlu, kıyıları yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Hopa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 13°C
Çok bulutla ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Erzincan ve Iğdır çevrelerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 8°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin, akşam saatlerinde Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Karadeniz’in batısında sabah saatlerinde 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğu, Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; gece saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, gece saatlerinde 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Batı Akdeniz sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75m, yer yer 1,0m; Görüş: İyi.

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hava durumu kar yağışı yağmur

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