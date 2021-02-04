HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı

04.02.2021 09:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Meteoroloji'den çok sayıda il için turuncu uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 4 Şubat verilerine göre Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışlı hava bekleniyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Öte yandan Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak için turuncu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneydoğu, doğu bölgeler ile zamanla Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN TURUNCU UYARI

1

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

4 ŞUBAT 2021 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 18°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, bu gece ve yarın (Cuma) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

AMASYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 17°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı bulutlu, bu gece ve yarın (cuma) sabah ilk saatlerde kıyılarının hafif yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HAKKÂRİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

0006buyuk

0612buyuk

1218buyuk

1824buyuk

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı! Kadıköy'deki olaylar sonrası Barış Atay'la Alpay Özalan Twitter'da kapıştı!
Van'daki çığ faciasının kahraman operatörü: O ışık sayesinde kurtuldumVan'daki çığ faciasının kahraman operatörü: O ışık sayesinde kurtuldum
Nasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yoluNasıl doktor olunur? Özelde, sağlık ocağında, askerde doktor olmanın yolu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Melek İpek için istenen ceza belli oldu

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmiş

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Bahçeli'den 'yeni anayasa' açıklaması

Diğer Haberler

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zamana kadar uzadı? 2021 cezaevi korona izni ne zaman bitiyor? Açık cezaevi izinleri son durum

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? İşte açıklama...

Van'daki çığ faciasının kahraman operatörü: O ışık sayesinde kurtuldum

Van'daki çığ faciasının kahraman operatörü: O ışık sayesinde kurtuldum

Van'da yürek burkan olay: Köpek, donarak ölen yavrularının başından 5 gündür ayrılmıyor

Yürek burkan olay: Günlerdir başlarından ayrılmıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de iki önemli görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beştepe'de iki önemli görüşme

Gece yarısı korkunç olay: Teras kattan yola düşen şahıs hayatını kaybetti

Cadde ortasında korkunç görüntü

Ankara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Ankara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: 3 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.