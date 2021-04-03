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Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı (3 Nisan Cumartesi hava durumu)

03.04.2021 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 Nisan Cumartesi günü beklenen hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre Marmara, Ege, Karadeniz, İç Anadolu bölgelerinin bazı kesimleri ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde yağmur bekleniyor. Ağrı, Van, Hakkari ve Artvin'de ise yağışların zaman zaman kar şeklinde olacağı belirtildi. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı (3 Nisan Cumartesi hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara, Kıyı Ege, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Antalya, Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Artvin'in doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; iç ve batı bölgelerde artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR

Genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI

Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Güney Ege, gece saatlerinde Kuzey Ege Kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Antalya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı

HATAY °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz bölge geneli ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinden sonra doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Ağrı, Van, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü olan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KARS °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de; batı ve güneybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinde doğusunda 7, Doğu Karadeniz'de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde batısında batıdan 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,5 ila 2,5m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde Orta Akdeniz’de 4 ila 6 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75m; Görüş: İyi.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji

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