Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısı (3 Mart Çarşamba hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır. HAVA SICAKLIĞI Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. RÜZGAR Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. ÇIĞ UYARISI Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı, Van, Hakkari ve Şırnak'a ise turuncu uyarı yapıldı.

Açıklamada,, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu KOCAELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu EGE Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. A.KARAHİSAR °C, 9°C

Parçalı bulutlu DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı bulutlu İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu MANİSA °C, 15°C

Parçalı bulutlu AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Göller yöresinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı ISPARTA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. ANKARA °C, 12°C

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 12°C

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu NEVŞEHİR °C, 10°C

Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. BOLU °C, 7°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 11°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. AMASYA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu RİZE °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu SAMSUN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu DOĞU ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. ELAZIĞ 0°C, 13°C

Parçalı bulutlu ERZURUM -12°C, 3°C

Parçalı bulutlu