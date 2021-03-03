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Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısı (3 Mart Çarşamba hava durumu)

03.03.2021 08:05 | Son Güncelleme:
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Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar yağışı uyarısı (3 Mart Çarşamba hava durumu)

3 Mart Çarşamba günün beklenen hava durumuyla ilgili tahminler geldi. Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Akdeniz ve Karadeniz kıyıları, Doğru ve Güneydoğu Anadolu'nun bazı bölgelerine yağmurlar etkili olacak. Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan 6 il için ise çığ uyarısı yapıldı. İşte yurtta beklenen hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun güneyi, Osmaniye, Konya, Karaman, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresi, Konya, Karaman, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI

Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji'den Trabzon, Rize ve Artvin'e sarı, Van, Hakkari ve Şırnak'a ise turuncu uyarı yapıldı.

Açıklamada,, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

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BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusunda sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 15°C
Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları ve Osmaniye çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle sağanak, Göller yöresinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli ile öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 12°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı bulutlu

NEVŞEHİR °C, 10°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 11°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kıyı kesimleri yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Bitlis, Hakkari ve Van çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ELAZIĞ 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu

ERZURUM -12°C, 3°C
Parçalı bulutlu

KARS -11°C, 3°C
Parçalı bulutlu

VAN -3°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA

Ege‘de fırtına; Karadeniz ve Orta Akdeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Çok bulutlu, doğusu aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan, 5 ila 7, güneyinde 8 kuvvetinde; Dalga: 2,0 ila 3,0 m, güneyinde 4,0 m; Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar; Doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, Orta Akdeniz’de 7 kuvvetinde; Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta Akdeniz’de 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı; Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 0,75m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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