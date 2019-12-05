Meteoroloji'den çok sayıda ile kuvvetli don ve buzlanma uyarısı!

Türkiye'nin büyük bir bölümünün etkisi altına alan soğuk hava nedeniyle Meteoroloji uyarılarda bulundu. 15 il ve Orta Karadeniz Bölgeleri için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapılırken Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde de kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

İÇ ANADOLU'DAKİ 5 İLE KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir için kuvvetli don ve buzlanma uyarısında bulundu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamada, bugün saat 21.00'den itibaren Cuma, Cumartesi ve Pazar günü saat 12.00'ye kadar Sivas, Kayseri, Yozgat, Nevşehir ve Kırşehir'de kuvvetli don ve buzlanma meydana geleceği belirtildi.

Söz konusu illerde ulaşımda yaşanacak muhtemel risklere karşı ilgililerin ve vatandaşların tedbirli olması istendi.

DOĞU'DA 6 İLE KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da kuvvetli buzlanma ve don olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 ila 8 Aralık Pazar günü 12.00 saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır genelinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.