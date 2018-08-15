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Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 21:53 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin yarın parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığı ülke genelinde 1 ila 3 derece artacak.

Meteoroloji'den dikkat çeken açıklama! Sıcaklıklar 3 derece birden artacak! İşte İstanbul'da 16 Ağustos Perşembe günü için hava durumu tahmini

Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

AZ BULUTLU VE AÇIK BİR HAVA ETKİLİ OLCAK

Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava etkili olurken, bölgenin doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeydoğusunda ise havanın parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

DENİZLERDE FIRTINA BEKLENMİYOR

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

İSTANBUL'DA 16 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ HAVADURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da Perşembe günü hava sıcaklığının 34 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın ise 33 derece civarında olacağı düşünülüyor.

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Meteoroloji 16 Ağustos Perşembe hava durumu istanbul

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