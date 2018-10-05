Doğu Karadeniz'i sel ve heyelan vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi

Doğu Karadeniz'de aralıklarla etkili olan sağanak, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un Araklı ilçesinde dereler taştı, cami, ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Rize'de şelale taştı, yol ulaşıma kapandı. Artvin'de ise 2 ayrı noktada heyelan nedeniyle ulaşım kesildi.
Doğu Karadeniz'de yer yer metrekareye düşen yaklaşık 100 kilogram yağış, sel ve heyelanlara neden oldu. Trabzon'un Araklı ilçesinde Kaşıkçı deresi taştı, çevredeki bir cami ile ev ve bazı işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Trabzon- Bayburt karayolu Araklı ilçe geçişi heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. İlçede bazı köy ve mahalle yolları ile alt yapıda hasarlar oluştu.
RİZE'DE ŞELALE TAŞTI
Rize'de etkili olan sağanak nedeniyle derelerin su seviyeleri yükseldi. Çayeli ilçesi Köprübaşı köyünde yaklaşık 70 metreden dökülen Ağaran Şelalesi'nin debisi, şiddetli yağışların ardından arttı, şelaleden gelen suyun boşaldığı dere taşarak yolu ulaşıma kapattı. Rize'de Salarha, Güneysu ve İkizdere derelerinin su seviyeleri de yükseldi.
ARTVİN'DE HEYELAN
Artvin'de etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.
Artvin-Şavşat karayolunun 37'nci kilometresi Prnalı mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.
VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI
Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Artvin-Şavşat-Ardahan Karayolumuz yola düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ve İl Özel İdaremize ait ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine giderek çalışmalara başlamıştır. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.
YENİ SEL UYARISI
Meteoroloji'den yapılan uyarıda "Yağışların Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, taşkın vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.
HAVA SICAKLIĞI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta, Marmara’da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu ve açık 26
Adana: Az bulutlu ve açık 34
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24
Antalya: Az bulutlu ve açık 31
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 19
Erzurum: Parçalı bulutlu 18
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31
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