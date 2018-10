Doğu Karadeniz'i sel ve heyelan vurdu! Meteoroloji'den bir uyarı daha geldi

ARTVİN'DE HEYELAN



Artvin'de etkili olan sağanak, heyelana neden oldu. Artvin-Hopa karayolu Cankurtaran mevkii heyelan sonucu dün gece ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri gece boyu sürdürdüğü çalışma ile kapalı karayolunu ulaşıma açtı. Bölgede araç ulaşımı kontrollü olarak sağlanıyor.

Artvin-Şavşat karayolunun 37'nci kilometresi Prnalı mevkiinde dağdan kopan kaya kütleleri, karayolunun trafiğe kapanmasına neden oldu. Kapalı karayolunun ulaşıma açılması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri çalışma başlattı. Karayolunda çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu.

VALİ DOĞANAY: CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI



Artvin Valisi Ömer Doğanay, kentteki heyelanlarda can ve mal kaybının yaşanmadığını belirterek, "Artvin-Şavşat-Ardahan Karayolumuz yola düşen kayalar nedeniyle ulaşıma kapanmıştır. İlgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir. Karayolları ve İl Özel İdaremize ait ekiplerimiz yolun açılması için olay yerine giderek çalışmalara başlamıştır. Artvin’imiz ve özellikle bu yol zor bir coğrafya. Herhangi bir can ve mal kaybının olmaması sevindirici olmuştur. Gerekli çalışmaları başlattık. Yolumuz en kısa sürede trafiğe açılacaktır" dedi.