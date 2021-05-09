Meteoroloji'den Doğu Karadeniz için sel uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (9 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yeğışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (30-60 kg/m2) bekleniyor. Hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. HIZI 70 KM'YE ÇIKACAK Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyı şeridi, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR YEREL KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması (30-60 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, yerel su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısında kuzey ve batı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 9 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu KIRKLARELİ °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu A.KARAHİSAR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu MANİSA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu ADANA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu ve açık HATAY °C, 30°C

Az bulutlu ve açık MERSİN °C, 27°C

Az bulutlu ve açık ANKARA °C, 19°C

Parçalı bulutlu ÇANKIRI °C, 18°C

Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR °C, 18°C

Parçalı bulutlu KONYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu BOLU °C, 16°C

Parçalı bulutlu DÜZCE °C, 18°C

Parçalı bulutlu KASTAMONU °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı bulutlu AMASYA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.