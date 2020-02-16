Meteoroloji'den don ve kar uyarısı! (16 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu’nun
güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun
doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerler için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.
Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ELAZIĞ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
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