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Meteoroloji'den don ve kar uyarısı! (16 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2020 07:36 | Son Güncelleme

Meteoroloji'nin son hava durumu verilerine göre Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinde yağış bekleniyor. Yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimleri için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den don ve kar uyarısı! (16 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu’nun
güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun
doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerler için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

16 ŞUBAT 2020 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 13°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 6°C
Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 14°C
Parçalı bulutlu

ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 19°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı bulutlu

ELAZIĞ °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 0°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren güneyinde yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR -3°C, 5°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

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