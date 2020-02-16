Meteoroloji'den don ve kar uyarısı! (16 Şubat 2020 İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu verilerine göre Türkiye'nin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu ve Karaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Hakkari çevrelerinde yoğun olmak üzere, Doğu Anadolu’nun

güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun

doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerler için çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu.

Hava sıcaklığının Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

16 ŞUBAT 2020 YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde doğusu hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde hafif yağmurlu