Meteoroloji'den Ege ve Marmara bölgeleri için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, yarın öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden İç Ege ile Göller Yöresi'nde kuvvetli (50-70 kilometre/saat), Marmara'nın güneyi ile Kıyı Ege'de fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 kilometre/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nde de fırtına bekleniyor. Orta ve Güney Ege'de (Bozcaada-Fethiye arası) yarın ilk saatlerden itibaren güney ve güneydoğu yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına öngörülüyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

BURSA İÇİN 'SARI KOD' İLE UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa'nın 11 ilçesi için yarın saat 12.00’den itibaren başlayıp, saat 22.00’ye kadar sürmesi beklenen fırtına uyarısında bulundu. Kentin 11 ilçesi, haritada 'sarı kod' ile gösterildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce Büyükorhan, Gürsu, Harmancık, İnegöl, Keles, Kestel, Mustafakemalpaşa, Nilüfer, Orhaneli, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yarın saat 12.00’den itibaren başlayarak, saat 22.00’ye kadar sürmesi beklenen fırtınaya ilişkin uyarıda bulunuldu.