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  4. Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (5 Ocak Pazar İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (5 Ocak Pazar İstanbul'da hava durumu)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 07:26 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre bugün birçok ilde yağmur ve kar görülmesi bekleniyor. Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgar hızını 60 km'ye çıkaracak.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (5 Ocak Pazar İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'de parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

5 OCAK YURTTA HAVA DURUMU

EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu

İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı

ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu

SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu

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