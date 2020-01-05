Meteoroloji'den fırtına uyarısı! (5 Ocak Pazar İstanbul'da hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'de parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Konya, Karaman, Sivas, Giresun ve Şanlıurfa çevrelerinde yağış bekleniyor. Akşam saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden sonra Antalya çevrelerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIKLARINDA ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden, diğer yerlerde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
İZMİR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu
ADANA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, yağışların gece saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer kar yağışlı
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 5°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve yağmurlu
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