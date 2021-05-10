Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (10 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığını kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

10 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 11°C, 23°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 8°C, 19°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 9°C, 22°C

Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 16°C, 31°C

Az bulutlu ve açık