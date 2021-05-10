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Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (10 Mayıs yurtta hava durumu)

10.05.2021 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 10 Mayıs verilerine göre Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak yağış bekleniyor. Öte yandan rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (10 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığını kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

HIZI 90 KM'YE ÇIKACAK

Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

10 MAYIS YURTTA HAVA DURUMU

ÇANAKKALE 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık

A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ADANA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

MERSİN 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 2°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık

KONYA 10°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

BOLU 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

DÜZCE 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU -1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 9°C, 16°C
Az bulutlu ve açık

AMASYA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu

TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

ERZURUM -1°C, 14°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu

KARS -1°C, 13°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu

AĞRI -1°C, 13°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu

VAN 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ADIYAMAN 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur İstanbul

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