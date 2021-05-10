Meteoroloji'den fırtına uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat (10 Mayıs yurtta hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz kıyıları ile bu akşam saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık seyredeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığını kuzey ve iç kesimlerde azalarak mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında, güney kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın kuzey yönlerden orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı, Ege kıyıları, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu ile Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (40-70 km/saat) ve kısa süreli fırtına (70-90 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 11°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 11°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ 9°C, 22°C
Az bulutlu ve açık
A.KARAHİSAR 6°C, 20°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 15°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 11°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 10°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ADANA 16°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 19°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 14°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 20°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA 5°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 2°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 4°C, 21°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 10°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
BOLU 0°C, 19°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 4°C, 23°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU -1°C, 18°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 9°C, 16°C
Az bulutlu ve açık
AMASYA 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN 4°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
ERZURUM -1°C, 14°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu
KARS -1°C, 13°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu
AĞRI -1°C, 13°C
Bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, yarın (Pazartesi) parçalı ve az bulutlu
VAN 6°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ADIYAMAN 11°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR 7°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık